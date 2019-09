Motociclismo Chuva, sol e campeões no Estoril Por

A penúltima prova do Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo no Circuito do Estoril teve um misto de condições climatéricas que tornou a vida dos pilotos bem mais complicada.

Dois dias também onde já se conheceram alguns campeões, nomeadamente em Pré-Moto 3, com a consagração de Francisco ‘Kiko’ Maria, em 85 cc, com o título a ser atribuído a Nuno Ribeiro, e em Superstock 600 com o cetro a ficar nas mãos de Dani Telles.

Num fim de semana que foi também de homenagem a Maria Lajes, uma apaixonada comissária do Motor Clube do Estoril que recentemente faleceu devido a doença, Ivo Lopes assegurou a ‘pole’ position’ para as Superbike, batendo Tiago Magalhães e Pedro Nuno.

Mas a primeira corrida do fim de semana mostrou um outro cenário, com a André Pires a mostrar-se muito confortável nas exigentes condições de aderência do traçado cascalense, com o ex-campeão nacional a impor-se após 14 intensas voltas.

Pedro Nuno e Tiago Magalhães não concluíram a prova, que teve um final sensacional pois sobre a meta André Pires bateu Ivo Lopes por umas meras 39 milésimas de segundo. Um ‘photo-finish’ que ficará para a história da competição, que dá a Pires o seu primeiro êxito de 2019. Ricardo Lopes foi terceiro na frente de Rui Marto e João Trancoso.

Já na corrida de domingo, disputada com o piso seco, o ritmo foi fortíssimo desde início, com Pedro Nuno a levar a melhor, depois de Ivo Lopes ter sido desclassificado por não cumprir uma penalização de passagem pelas boxes. Um final inesperado que deu a Lopes o seu segundo êxito da temporada.

No pódio o vencedor teve a companhia de André Pires e Rui Reigoto, naquele que foi também o primeiro com apenas uma marca. Rui Marto e Ricardo Lopes completaram o top cinco.

Nas Supersport 300 houve imensa luta, com 30 milésimas de segundo a separarem os dois primeiros, com Pedro Fragoso a ser o primeiro lado a lado com Tomás Alonso, após uma luta onde também esteve envolvido Vasvo Esturrado, que na derradeira fase da prova perdeu cerca de 15 segundos para os seus dois adversários.

Foi sem surpresa que Kiko Maria se impôs nas Pré-Moto3, batendo Marco Dias por quase 20 segundos, garantindo desde já o título antes da jornada de encerramento, enquanto nas 85 cc Nuno Ribero também venceu sem contestação e garantiu igualmente o cetro da classe.

Manuel Branquinho foi o melhor nas Moto5, vencendo diante de Martim Reis e Tiago Balhé, enquanto que no Trofé Eni-Luís Carreira João Curva venceu a categoria Open com o piso molhado no sábado, José Teixeira foi o melhor nas SBK, João Vieira nas Sport e Paulo Vicente na Zcup. Curva repetiu o triunfo no domingo com a pista seca, o mesmo sucedendo com Teixeira e vieira, enquanto António Reis venceu nas SS e Duarte Amaral na Zcup.

Jaime Coelho não teve rivais nas duas corridas da Classe 1 da Copa Dunlop Motoval, o mesmo sucedendo com Tiago Pires na classe 2.

O campeonato regressa ao Estoril para a realização da derradeira prova a 19 e 20 de outubro, integrando o programa do ‘Mundial’ de sider car (Superside), onde serão atribuídos os títulos nacionais de Superbike, Supersport 300 e Moto5.