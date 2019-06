Motociclismo ‘Nacional’ de Velocidade de regresso a Portimão Por

O Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo está de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve, para a sua segunda visita aquela que é também conhecida como a ‘montanha russa’ portuguesa.

Nos 4,592 metros do traçado do concelho de Portimão os pilotos de Superbike, Superstock 600, Supersport 300, Pré-Mitto3, 85GP/Moto4, Trofé ENI – TLC Kawasaki Zcup, Cip Dunlop Motoval e Troféu 20 20 encontram um dos circuitos mais exigentes e espetaculares a nível mundial, com as suas subidas e descidas, além de curvas para todos os gostos.

O programa divide-se pelos dois dias de competição, com treinos e corridas no sábado e no domingo, permitindo aos pilotos nacionais de vários escalões ‘pisarem’ a mesma pista que no mês de setembro recebe mais uma vez o Campeonato do Mundo de Superbike.

Com três vitórias conquistadas até à data, Ivo Lopes defende a liderança da classe Superbike face a Pedro Nuno, que se encontra a 15 pontos do líder, ocupando Tiago Magalhães a terceura posição.

Nas Superstock 600 o líder é Dani Trelles, sucedendo o mesmo com Tomás Alonso nas Supersport 300, Kiko Maria nas Pré-Moto3 e Marco Mateiro nas 85 cc/Moto4.

De referir ainda que esta prova será a terceira do calendário nacional e marca o final da primeira metade da temporada.