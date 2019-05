Nas Notícias Tempo vai continuar a aquecer esta sexta-feira Por

O tempo para esta sexta-feira será de céu pouco nublado e vento moderado a forte e com rajadas no litoral oeste e terras altas, sendo de esperar uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte e interior Centro.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas, e vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte, com rajadas até 70 km/h, no litoral oeste, em especial durante a tarde, e nas terras altas.

Pode ocorrer a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Paula Leitão e Patrícia Marques, indica ainda uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte e interior Centro.

Assim, o termómetro deverá oscilar entre os 22 e os 12 graus no Porto, com máxima de 24 e mínima de 15 em Lisboa.

Faro deverá chegar aos 30 graus, com Évora e Beja nos 29 de máxima.

Ao invés, Braga deverá registar uma mínima de oito graus em Braga e Guarda e de nove em Vila Real, Bragança e Viseu.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, tornando-se encoberto no grupo ocidental e com abertas nos grupos central e oriental.

As temperaturas deverão variar entre os 16 e os 21 graus.

Na Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte até ao início da manhã.

As temperaturas deverão variar entre os 24 de máxima e os 17 graus de mínima.