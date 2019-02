Motores Teemu Suninen coloca Ford na liderança do Rali da Suécia Por

A primeira etapa do Rali da Suécia fez-se de reviravoltas, e depois de Thierry Neuville e Ott Tanak terem passado pelo comando foi Teemu Suninen a terminar o dia na primeira posição desta que é a segunda prova do Campeonato do Mundo.

O dia ficou desde logo marcado pelo abandono de Sebastien Ogier, que não evitou uma saída de estrada na sexta especial, que lhe comprometeu desde logo as suas aspirações no rali escandinavo.

Sem ser capaz de retirar o Citroën C3 WRC do local onde ficara preso após embater num talude o Campeão do Mundo ficou por ali, ainda que possa regressar à prova amanhã, ao abrigo da regra ‘Rallye 2’.

Ott Tanak chegou a assumir a liderança quando Neuville fez um pião na quinta classificativa e perdeu mais de meio minuto. Caminho que também seguiu Jari-Matti Latvala, que saiu igualmente da ‘equação’ pela vitória.

Dos pilotos que cometeram erros, apenas Sebastien Loeb conseguiu recuperar parte do tempo perdido, conseguindo concluir a etapa na sexta etapa, atrás e Esapekka Lappi, que ficou agora sozinho a defender as cores da Citroën no que ao top cinco diz respeito.

Elfyn Evans, que foi o mais rápido na sétima classificativa conseguiu guindar-se ao quarto posto, completando para já um bom resultado de conjunto da M-Sport Ford, mas nada que se compare com Suninen, que ao vencer duas das seis especiais que compunham a etapa concluiu o dia com dois segundos de vantagem sobre Tanak.

O estónio da Toyota pareceu capaz de dominar esta tirada, mas depois de se impor no segundo troço do dia perdeu algum tempo nos três seguintes, mantendo ainda assim intactas as suas aspirações a vencer na neve sueca.

Já a consistência foi a ‘arma’ de Andreas Mikkelsen para terminar esta primeira etapa no terceiro posto, a mais de 17 segundos do líder e ser o melhor homem da Hyundai, possuindo mais de uma dezena de segundos de vantagem para Evans, que por sua vez tem Lappi a mais de 13 segundos.

O tempo perdido por Neuville fê-lo descer para lá do top seis, sendo que os três segundos que o separam de Loeb deverão ser facilmente anulados na etapa de sábado, onde a Hyundai deverá fazer funcionar as ordens de equipa, num terceiro dia onde será interessante ver até onde chegarão Ogier e Latvala ao abrigo do ‘Rallye 2’.