Teatro D. Maria II encerra temporada com dois espetáculos que juntam 18 jovens em palco

O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, vai encerrar a temporada 2018-2019 com “Manifesta” e “Demo.cracia v.2019”, dois espetáculos do projeto K Cena, com jovens dos 14 aos 18 anos, anunciou hoje a instituição.

Com coordenação das atrizes e criadoras Raquel André e Teresa Sobral, os jovens do K Cena levam a palco “Manifesta”, nos dias 24 e 25 de julho, e “Demo.cracia v.2019”, nos dias 26 e 27 de julho.

“Manifesta” questiona a liberdade, a sociedade, o amor, o tempo e a democracia, através de manifestos escritos pelas 18 vozes.

“Deixemo-nos levar por convicções urgentes, deixemo-nos levar por esta energia juvenil, acreditando que, de facto, são uma força impulsionadora, acreditando que vão abrir um caminho novo, onde nos podemos inspirar”, explica o comunicado a propósito desta peça.

O mesmo grupo de jovens sobe a palco, nos dias seguintes, para apresentar “Demo.cracia v.2019 – is missing or has been corrupted” (“está em falta ou foi corrompida”, em tradução livre), que “dá voz àqueles que sofrem sem ter como se defender”.

“Para chegar a este espetáculo, investigamos e debatemos violações dos direitos humanos no mundo, refletimos sobre nós e a nossa relação com os outros”, é explicado.

O guião de “Demo.cracia v.2019” é construído com base em testemunho reais que constam em documentos como o Relatório Mundial dos Direitos Humanos ou trabalhos da Amnistia Internacional e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Os jovens dão, ainda, voz a autores como William Shakespeare, Heiner Müller, Isabel do Carmo e Florbela Espanca, para “falar de guerra, poder e amor”.

O K Cena, formado por 18 jovens, é um projeto lusófono de teatro jovem criado por “adolescentes com diferentes experiências artísticas, características e universos de criatividade e imaginação diversificados”, lê-se no comunicado.

Os 18 jovens, que vão atuar na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, foram selecionados através de uma oficina-audição com cerca de 80 inscritos.

Além de Lisboa, o K Cena atua em Viseu, através do Teatro Viriato, e, a nível internacional, nas cidades de Mindelo, em Cabo Verde e Salvador da Bahia, no Brasil.

A entrada é livre, mediante o levantamento dos bilhetes no Teatro D. Maria II, limitados a dois bilhetes por pessoa.

Em 2020, o K Cena irá regressar às salas do D. Maria II com apresentações de 17 a 19 de julho.