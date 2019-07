Motores Simon Pagenaud superior na IndyCar em Toronto Por

Simon Pagenaud dominou por completo o Grande Prémio de Totonto, regressando aos triunfos depois da sua vitória nas 500 Milhas de Indianápolis.

O francês da Penske nunca foi verdadeiramente desafiado, apesar da pressão exercida por Scott Dixon na fase final da corrida.

Desde a largada que Pagenaud se afastou de toda a concorrência, sendo uma boa estratégia permitiu depois ao neozelandês da Chip Ganassi Racing aproximar-se nas últimas voltas, mas sem ameaçar verdadeiramente a liderança do piloto de Poitiers.

Atrás dos dois primeiros emergiu um Alexander Rossi muito forte na parte final da prova, depois de uma fase inicial muito confusa, onde a sua equipa, Andretti Autosport, viu dois dos seus pilotos – Michael Andretti e Ryan Hunter-Reay – envolverem-se num incidente, que também teve ‘vítimas’ colaterais em Will Power e Graham Rahal.

Quem evitou envolver-se em confusões Josef Newgarden, que se manteve na corrida ao título ao terminar na quarta posição, à frente de Félix Rosenqvist, que com o seu quinto posto completou um bom resultado de conjunto para a Chip Ganassi Racing.

Apesar de se envolver em vários toques James Hinchcliffe foi o melhor representante da ‘casa’. O canadiano concluiu a prova no sexto posto, à frente de Colton Herta, que foi mais uma vez o melhor estreante.

Destaque ainda para a presença de Robert Wickens, que sofreu diversas fraturas num acidente há um ano e que no seu processo de recuperação ortopédica tripulou um Honda Acura NSX com comandos no volante antes da prova se iniciar.

Os melhores momentos da corrida no resumo abaixo.