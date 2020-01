Motores Pedro Bianchi Prata quarto nos SSV do ‘Dakar’ na sua estreia como co-piloto Por

Na sua décima participação no Rali Dakar, e na primeira como co-piloto, Pedro Bianchi Prata ficou ‘às portas’ do pódio na competição SSV.

O português cumpriu bem a sua missão ao lado de Conrad Rautenbach, já que a dupla do PH Sport # 404 concluiu a corrida na quarta posição dos veículos ‘side by side’,

Na derradeira etapa, hoje realizada entre Haradh ea Qiddiya, Bianchi Prata e o piloto do Zimbabwe foram sétimos, depois de uma especial com 167 quilómetros onde a prioridade era arriscar absolutamente nada.

“Acabou o Dakar. Não tivemos problemas de maior, só uns furos, mas o Dakar é mesmo assim. Chegámos ao fim. O quarto lugar, não foi mau. A segunda semana foi muito, muito complicada”, declarou o co-piloto do Marco de Canaveses.

Pedro Bianchi Prata também não esquece a tragédia que afetou a caravana do ‘Dakar’ no domingo passado: “Com a perda do Paulo, não consigo estar feliz, mas saio daqui com o sentimento de missão cumprida e com o meu décimo Dakar terminado enquanto concorrente. Obrigado a todos os que me seguiram, que estiveram por perto e nos ajudaram neste resultado”.

Fique com um vídeo do piloto marcoense em jeito de balanço sobre esta participação.