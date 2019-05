Taxa de desemprego do Brasil cai para 12,5% em abril

A taxa de desemprego no Brasil desceu para 12,5 por cento no trimestre encerrado em abril, uma queda de 0,4 pontos face ao mesmo período de 2018, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar da melhoria na comparação homóloga anual, a taxa de desemprego voltou a subir de 12 por cento para 12,5 por cento na passagem do trimestre fechado em janeiro para o encerrado em abril, quando mais 552 mil pessoas passaram a procurar trabalho.

Com isso, a população sem emprego no Brasil no trimestre encerrado em abril foi de 13,2 milhões de pessoas – número 4,4 por cento maior do que os 12,6 milhões de desempregados existentes no trimestre anterior – e manteve-se estável em relação ao mesmo período de 2018, quando 13,4 milhões de pessoas procuravam emprego.

O IBGE também divulgou que os trabalhadores subutilizados, que inclui empregados informais e aqueles que trabalham menos horas do que desejam, alcançou uma taxa de 24,9 por cento (28,4 milhões de pessoas) durante no mesmo período, um recorde da série iniciada em 2012.

Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em abril, o número de pessoas empregadas no Brasil era de 92,4 milhões, 2,1 por cento superior ao registado no mesmo trimestre do ano passado.

Os dados indicam que o mercado laboral continua refletindo uma ligeira recuperação da economia do país, após uma recessão profunda entre os anos 2015 e 2016, quando o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro encolheu sete pontos percentuais.

O Brasil saiu da recessão em 2017, quando seu PIB cresceu 1,1 por cento, e manteve a mesma taxa positiva de crescimento em 2018.

Entretanto, o desempenho económico do país volta este ano a preocupar os analistas, depois de o PIB brasileiro ter recuado 0,2 por cento no primeiro trimestre do ano, face ao anterior.