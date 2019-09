Talibãs lançaram novo ataque no norte do Afeganistão

As autoridades afegãs informaram que os talibãs lançaram hoje um ataque na província de Baghlan, no norte do país, um dia depois de um ataque dos insurgentes à cidade de Kunduz, numa província vizinha, ter feito pelo menos 16 mortos.

De acordo com o porta-voz da polícia de Baghlan, Jawed Basharat, há tiroteios em curso nos arredores da capital da província, Puli Khumri.

O ataque acontece horas depois do enviado dos Estados Unidos para o processo de paz no Afeganistão ter afirmado que os Estados Unidos e o os talibãs estão prestes a fechar um acordo para tentar acabar com o conflito que se arrasta há 18 anos.

“Estamos no limiar de um acordo que reduzirá a violência e abrirá a porta para que os afegãos se possam sentar juntos a negociar uma paz honrosa e sustentável num Afeganistão unido e soberano que não ameace os EUA, os seus aliados ou qualquer outro país”, escreveu Zalmay Khalilzad, na rede social Twitter, no final da nona ronda de negociações no Qatar.