Takuma Sato consegue segundo triunfo do ano na IndyCar

Takuma Sato venceu a prova da IndyCar Series disputada sábado à noite na pista ovall de Gateway, em Madison (Illinois), depois de um duelo com Ed Carpenter.

O japonês, ex-piloto de Fórmula 1, conseguiu o seu segundo triunfo da época numa corrida onde Simon Pagenaud ficou mais perto do líder do campeonato, Josef Newgarden.

Newgarden até tinha largado da ‘pole position, mas isso pouco ou nada importou , pois em Gateway os heróis e o norte-americano da Penske não foi além da sétima posição.

Aos comandos do melhor dos monolugares da Rahal Letterman Lanigan Sato esteve imparável, apesar de no começo da corrida as coisas não lhe serem favoráveis. Encetou então uma recuperação, mercê de um andamento consistente e de aproveitar bem as situações de bandeiras amarelas.

Uma vez na frente o japonês teve de resistir ao ataque feroz de Carpenter, um verdadeiro especialista de pistas ovais, cortando a meta com apenas quatro centésimas de vantagem sobre o norte-americano, numa corrida onde o brasileiro Tony Kanaan ‘quebrou’ uma série de resultados modestos ao subir ao último lugar do pódio.

Enquanto o jovem ‘rookie’ Santino Ferrucci surpreendeu com a quarta posição, Pagenaud aproveitou o dia menos bom de Newgarden para completar o top cinco e assim ganhar mais alguns pontos ao seu companheiro de equipa na Penske.

Também pretendentes ao título da IndyCar, Alexander Rossi e Scott Dixon tiveram um mau dia, com o piloto da Andretti Autosport a não ir além da 13ª posição, depois de ter estado em posição de discutir o triunfo até 20 voltas do final, quando teve de ir à boxe para reabastecer combustível. Já o homem da Chip Ganassi Racing terminou num longínquo 20º lugar.

No campeonato Pagenaud ficou agora a 38 pontos de Newgarden, enquanto Rossi está a 46 e Dixon a 70.

Em baixo o resumo desta prova.