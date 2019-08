Festival do Crato abre terça-feira e espera mais de 100 mil visitantes

Os artistas Gipsy Kings, Gentleman, Pedro Abrunhosa, Ivete Sangalo e Gavin James, são os cabeças-de-cartaz da 35.ª edição do Festival de Música do Crato, no distrito de Portalegre, que arranca terça-feira.

“Nós, este ano, esperamos passar em entradas pagas os 75 mil visitantes e prevemos entre 25 a 35 mil visitantes na zona da feira de artesanato e gastronomia. Esperamos, assim, mais de 100 mil pessoas, uma marca que nunca foi conseguida”, disse o presidente do município, Joaquim Diogo, em declarações à agência Lusa.

O festival, que vai decorrer até sábado, é promovido pelo município que aposta também nas vertentes do artesanato, com cerca de 40 expositores, e na gastronomia da região com a representação de cerca de 25 tasquinhas e um restaurante oficial.

“O cartaz musical é englobador e pode responder de alguma forma a todas as idades e a todos os gostos musicais, é talvez o melhor cartaz que o festival já apresentou até hoje”, sublinhou o autarca.

No primeiro dia do festival vão subir ao palco os projetos musicais Kappa Jota, Rwella & DJ Khabal, fechando a noite com um concerto com Gipsy Kings.

ProfJam, Dillaz e Gentleman compõem, por sua vez, o segundo dia do Festival do Crato.

O terceiro dia do festival vai ficar marcado pelos concertos de Capitão Fausto e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar.

Na sexta-feira, sobem ao palco Tiago Nacarato e a artista brasileira Ivete Sangalo.

No quinto e último dia do festival estão anunciados Fernando Daniel, The Gift e Gavin James.

De terça-feira a sábado, após os concertos, estão anunciados ‘after-hours’ com Toy, DJ Zanova, DJ Rob Willow, DJ Wilson Honrado, DJ João Vaz e I Love Baile Funk, Karetus e DJ Nuno Luz.

No denominado “palco dois”, junto à feira de artesanato e gastronomia, vão passar também vários músicos, principalmente ligados a projetos artísticos desenvolvidos naquela região, sendo as entradas gratuitas para esta zona do evento.

“Todos os dias são importantes, mas eu destacava o concerto de Ivete Sangalo, com cerca de duas horas e 15 minutos, preparado para este festival, e também o de Pedro Abrunhosa que vai ter uma duração de duas horas e meia, com uma retrospetiva da sua carreira”, acrescentou o autarca.

O presidente da Câmara do Crato destacou ainda que este ano a produção do festival é “completamente diferente” das anteriores edições, no sentido de “marcar mais um passo” na evolução do evento.

A organização disponibiliza ainda um espaço para todos os festivaleiros que queiram acampar na zona.

Os preços dos bilhetes para o Festival do Crato variam, no decorrer dos quatro dias, entre os 10 e os 15 euros, podendo ser também adquiridos ingressos com acesso ao campismo ocasional, nesse período, no valor de 50 euros.