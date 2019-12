Taça Portugal: Benfica e FC Porto recebem Rio Ave e Varzim e só se encontram na final

Benfica e FC Porto recebem Rio Ave e o ‘secundário’ Varzim nos quartos de final da Taça de Portugal, respetivamente, e só poderão encontrar-se na final, ditou o sorteio realizado hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O clube lisboeta, campeão nacional e líder isolado da I Liga, joga no Estádio da Luz com os vila-condenses, sextos classificados do campeonato principal, a continuidade numa prova em que é recordista de títulos, com 26 troféus conquistados.

O Varzim, quarto colocado da II Liga, será o adversário do FC Porto, segundo classificado do escalão principal e terceiro clube com maior número de títulos na prova (16), apesar de já não a conquistar desde 2011, tendo sido finalista vencido na época passada.

Os restantes jogos dos quartos de final vão opor dois primodivisionários – Paços de Ferreira e Famalicão – e duas equipas dos escalões inferiores, com o Académico de Viseu, da II Liga, a receber o Canelas 2010, ‘sobrevivente’ do Campeonato de Portugal.

Nas meias-finais, cujo sorteio foi também realizado hoje, o vencedor do Benfica-Rio Ave vai defrontar a equipa que se impuser no Paços de Ferreira-Famalicão, enquanto o vencedor do FC Porto-Varzim mede forças com o clube que seguir em frente no duelo entre Académico de Viseu e Canelas 2010.

Os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol disputam-se entre 14 e 16 de janeiro de 2020, enquanto as meias-finais realizam-se entre 04 e 06 de fevereiro (primeira mão) e entre 11 e 13 de fevereiro (segunda mão).