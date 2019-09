Supremo espanhol autoriza saída do corpo de Franco do Vale dos Caídos

O Tribunal Supremo espanhol autorizou hoje o Governo a transferir o corpo de Francisco Franco do Vale dos Caídos para o cemitério de Mingorrupio, nos arredores de Madrid, ao recusar a “totalidade” do recurso da família do ditador.

“A Quarta Secção da Câmara de Contencioso [do Supremo Tribunal] decidiu por unanimidade rejeitar na sua totalidade o recurso interposto pela família de Franco em relação à exumação de Francisco Franco”, disse fonte do tribunal à agência Lusa..

A transferência do corpo devia já ter sido realizada em 10 de junho, mas o Supremo decidiu suspender, de forma cautelar, o plano do Governo, enquanto não houvesse decisões sobre vários recursos apresentados, principalmente pela família do ex-ditador.