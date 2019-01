Motociclismo Super Enduro com maior ‘prize money’ Por

A Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) continua a sua reforça nas várias especialidades da modalidade para este ano, e também contemplou o Super Enduro.

É que em 2019 o Super Enduro Lightouse contará com um ‘prize money’ de 2325 euros, a distribuir pelas cinco provas do calendário.

No alinhamento da nova época destaca-se também a estreia de uma jornada em Portalegre, onde é certa a concentração em dois meses – julho e agosto e a existência de um novo patrocinador; a Lighthouse Portugal Properties.

A FMP também fez saber que todas as provas serão contabilizadas para o somatório das classificações finais e que no âmbito da Escola de Enduro a comissão especializada irá igualmente apoiar um piloto na sua participação na categoria maior do Campeonato do Mundo da especialidade.

O calendário de Super Enduro, no qual falta agendar uma prova, inicia-se a 6 de julho em Fafe, e terminando em Vila Boa de Quires a 31 de agosto. Pelo meio há provas em Mação, a 22 de julho, e Portalegre, a 17 de agosto.