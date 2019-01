Desporto Vieira nega contactos com Jesus, Luisão avança para adjunto Por

A sucessão de Rui Vitória no Benfica é o tema do momento nos corredores do futebol português e a CMTV garante ter sido contactada por Luís Filipe Vieira que negou a existência de contactos com o ex-treinador tendo em vista um regresso. Nesta altura, a equipa será orientada por Bruno Lage, que vinha treinando a equipa B das águias, e deverá ter Luisão como adjunto.

Nesta sexta-feira, a CMTV garante que o presidente do Benfica contactou a direção de informação do Correio da Manhã para desmentir qualquer contacto com Jorge Jesus tendo em vista a sucessão de Rui Vitória, que está de saída da Luz.

O canal do grupo Cofina explica que Vieira lhes garantiu que “o próximo treinador do Benfica não será o atual técnico do Al-Hilal, nem Paulo Fonseca, outro dos nomes apontados” na noite de quinta-feira, após a confirmação da saída de Rui Vitória.

Para já, certa está a presença de Bruno Lage no banco dos suplentes no próximo embate das águias, no domingo, diante do Rio Ave.

Quem também poderá avançar para a equipa técnica é Luisão.

O antigo capitão de equipa, que pendurou as botas já no decurso desta temporada, deverá passar a treinador adjunto do Benfica, segundo avança o jornal ‘Record’, nesta sexta-feira.

A ideia de Vieira é que Luisão possa passar a ser o adjunto do próximo treinador definitivo do Benfica, começando já pelo interino Bruno Lage.

O divórcio entre Rui Vitória e a SAD da Luz foi consumado ao início da noite de quinta-feira.