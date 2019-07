Motociclismo Super Enduro arranca em Fafe Por

Uma semana depois do Enduro de Águeda é Fafe que acolhe aquela que será a primeira prova do calendário 2019 do Campeonato Nacional de Super Enduro.

Com cinco rondas, o calendário da versão ‘super da modalidade divide a sua temporada pelos meses de julho e setembro e promete muita ação um pouco por todo o país.

A prova organizada pela Câmara Municipal de Fafe e a comissão organizadora local Fafe – Restauradores da Granja, será realizada junto às instalações do pavilhão multiusos da cidade e para as duas categorias do campeonato – Prestige, Open e Hobby.

O traçado para este primeiro duelo do campeonato terá um total de 350 metros, com a prova a desenrolar-se através de um sistemas de mangas qualificativas e repescagens, finalizando com três finais para as três classes. As segundas mangas terão uma formação de grelha invertida e os tempos dos treinos cronometrados determinarão a ordem de partida para as mangas de qualificação.

No final das mangas de qualificação, os quatro pilotos com os melhores tempos da classe Prestige irão discutir a Super Pole, que vale igualmente pontos para o campeonato. Cada manga de qualificação apura diretamente seis pilotos para as mangas finais, com estas a terem uma classificação pontual individual, sendo o vencedor da prova determinado pela soma pontual das mangas finais e Super Pole, no caso da classe Prestige.

Em 2018 Diogo Vieira foi o vencedor do campeonato na frente de Luis Oliveira e Paulo Esteves, cabendo a Diogo Parente a primeira posição na Open face a Filipe Oliveira e Manuel Moura.