Preços na produção industrial recuam de outubro para novembro na zona euro e UE

Os preços na produção industrial recuaram na zona euro e na União Europeia (UE) em novembro, face a outubro, invertendo a tendência de crescimento registada nos meses precedentes, segundo dados do Eurostat.

Após terem aumentado 0,8 por cento nas duas zonas em outubro, numa tendência de crescimento verificada ao longo de 2018, os preços na produção industrial caíram 0,3 por cento no espaço da moeda única e 0,4 por cento na UE na comparação com outubro, com Portugal a acompanhar o recuo (-0,9 por cento).

De acordo com os dados divulgados hoje pelo gabinete de estatísticas da UE, as maiores ‘quedas’ dos preços da produção industrial foram registadas na Grécia (-2,7 por cento), na Holanda (-1,4 por cento), na Lituânia e no Reino Unido (ambos com -1,3 por cento), enquanto as subidas mais acentuadas foram observadas na Estónia (1,7 por cento), na Dinamarca (1,2 por cento) e na Suécia (0,8 por cento).

Todavia, na comparação homóloga, os preços na produção industrial avançaram 4,0 por cento na zona euro e 4,3 por cento no conjunto dos Estados-membros.

Face ao mesmo mês de 2017, as maiores subidas dos preços na produção industrial registaram-se na Bélgica (9,3 por cento), na Dinamarca (9,2 por cento), e na Estónia (8,6 por cento), com o único recuo a assinalar-se na Irlanda (-0,6 por cento).

Em Portugal, os preços na produção industrial subiram 3,7 por cento face ao mês homólogo, abaixo da média da zona euro e da UE.