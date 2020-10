Desporto Sporting vence Portimonense e alcança FC Porto Por

Leões venceram algarvios com golos de Nuno Mendes e Nuno Santos, na primeira parte.

O Sporting ‘vingou-se’ da desilusão europeia de quinta-feira com um triunfo fácil no terreno do Portimonense, por 2-0, decidido logo na primeira parte da partida de fecho da terceira jornada da I Liga de futebol.

Com uma entrada em jogo bastante agressiva, o Sporting marcou dois golos no espaço de sete minutos – Nuno Mendes, aos quatro, e Nuno Santos, aos 11 – e desperdiçou outras jogadas de perigo na primeira parte, mas o resultado manteve-se inalterado até final.

O Sporting, que tem um jogo em atraso, ocupa o quarto lugar, com seis pontos – igualou o FC Porto, adversário na próxima jornada -, enquanto o Portimonense segue em 16.º, com apenas um ponto.