Rui Rio reclama da Stayaway Covid e recebe resposta… da app

Presidente do PSD lembra que esteve na reunião do Conselho de Estado com António Lobo Xavier, conselheiro que está infetado com covid-19, e que a aplicação Stayaway Covid não emitiu qualquer alerta. Nas redes sociais, Rui Rio recebeu resposta, com instruções de uso.

O conselheiro de Estado António Lobo Xavier testou positivo para covid-19, depois de ter participado numa reunião onde esteve a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, bem como as mais altas figuras do Estado, entre os quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Também Rui Rio esteve na reunião, o que levou o presidente do PSD a questionar a eficácia da aplicação móvel Stayaway Covid, que alerta para a proximidade de pessoas infetadas com o novo coronavírus.

“Uma vez que estive na reunião do Conselho de Estado a aplicação Stayaway Covid devia-me ter alertado. E não alertou”, escreveu Rui Rio, nas redes sociais.

Numa das respostas ao presidente do PSD, está a da conta oficial da aplicação móvel, que esclareceu ao político o modo de funcionamento.

“A Stayaway Covid alerta-o apenas se a pessoa infetada 1) tinha a aplicação ativa, 2) esteve a menos de 2 metros de si por mais de 15 minutos, 3) tiver recebido do médico um código aquando o diagnóstico positivo e 4) tiver inserido esse código na aplicação”, pode ler-se.

O assunto gerou milhares de reações no Twitter, com críticas ao presidente do PSD, mas também ao funcionamento da aplicação móvel.