Desporto Benfica derrota Farense Por

O Benfica derrotou o Farense por 3-2, neste domingo, em jogo da terceira jornada da I Liga, disputado no Estádio da Luz.

Os golos do encontro foram marcados por Pizzi, aos 15 minutos, por Jonathan Lucca, aos 54, por Seferovic, aos 79 e 86 minutos, e por Patrick, aos 95 minutos.

No jogo que marcou a estreia de Otamenti (o internacional argentino esteve no pior e no pior), o avançado suíço acabou por ser a grande figura do encontro.

Com este resultado, o Benfica isola-se na liderança do campeonato, enquanto os algarvios permanecem na última posição.