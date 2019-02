Benfica Sporting diz que demora na justiça está a beneficiar Benfica no apoio às claques Por

O Sporting adverte que a demora na justiça desportiva beneficia os infratores e defende “regras iguais para todos”, aludindo à interdição de quatro jogos aplicada ao Benfica por apoio a claques, disse hoje um vice-presidente dos ‘leões’.

Questionado pela Lusa, o vice-presidente do Sporting João Sampaio recordou a posição defendida pelo clube “sobre o apoio às claques não legalizadas”.

“Queremos regras iguais para todos e não nos parece razoável que se neguem apoios a claques quando os mesmos estão à vista de toda a gente. Este processo é apenas o resultado natural disso, mas o tempo que já demorou e o tempo que ainda vai demorar acaba por beneficiar os infratores”, acrescentou o dirigente ‘leonino’.

Na terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu o Benfica com a interditação do Estádio da Luz por quatro jogos, uma decisão à qual os ‘encarnados’ anunciaram oposição com uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Em causa, está uma queixa apresentada pelo Sporting na época de 2016/17 contra o rival pelo apoio prestado a claques não legalizadas.

“O Sporting continua a confiar na Justiça e acompanhará com muito empenho este processo, que é importante para a transparência no futebol português”, rematou João Sampaio.