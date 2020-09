Desporto Sporting defronta Viking ou Aberdeen, Rio Ave tem Besiktas no horizonte Por

Sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Europa ditou a sorte das duas equipas portuguesas nesta fase da prova.

O Sporting e o Rio Ave ficaram a conhecer nesta terça-feira os adversários da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, num sorteio que decorreu em Nyon, na Suíça.

A equipa de Rúben Amorim vai jogar com o vencedor do encontro entre Viking e Aberdeen, enquanto o Rio Ave tem no horizonte o Besiktas – desde que elimine o Banja Luka.

Os leões entram nesta fase da prova, enquanto os vilacondenses passam ainda pela segunda pré-eliminatória (vão defrontar o Banja Luka, segundo determinou o sorteio realizado ontem).

No que diz respeito a equipas portuguesas, participam na Liga Europa o SC Braga, que já assegurou um lugar na fase de grupos, e, eventualmente, o Benfica, se for eliminado na terceira pré-eliminatória ou no ‘play-off’ da ‘Champions.