Mundo “Reabrir sociedades e economias sem controlo é receita para a desgraça” Por

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou para os perigos da reabertura “sem controlo” das sociedades e economias quando a pandemia de covid-19 continua por… controlar.

“Abrir sem controlo é uma receita para a desgraça”, afirmou o responsável, numa videoconferência a partir da sede da OMS, na Suíça.

Um alerta que Ghebreyesus partilhou mesmo com a salvaguarda de que a OMS compreende “que as pessoas estão cansadas e querem continuar com a sua vida”.

“Quanto mais controlo os países têm sobre o vírus” que provoca a covid-19, “mais conseguem abrir” a sociedade e a economia, insistiu.

“Queremos ver as crianças a voltarem às aulas e as pessoas a voltarem ao seu local de trabalho, mas queremos que isso ocorra de maneira segura”, reforçou o diretor-geral da OMS, lembrando que a pandemia “não terminou”.

Ghebreyesus frisou ainda que o vírus SARS-CoV-2 “dissemina-se rapidamente e pode ser fatal para as pessoas de todas as idades”.