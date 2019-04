Motores Sorte não acompanhou Francisco Abreu e Miguel Cristóvão em Nogaro Por

Francisco Abreu e Miguel Cristóvão não tiveram sorte no primeiro confronto da ronda inaugural das GT4 South European Series, que se disputam no Circuito de Nogaro, no sul de França.

A dupla portuguesa aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport, não teve sorte no primeiro confronto da famosa Coupe des Pâques, que mais uma vez tem como ‘palco’ o Circuito Paul Armagnac.

Critsóvão arrancou do sexto lugar para a primeira corrida da competição organizada pela Race Ready com o apoio da SRO Motosport Group, e tinha como objetivo recuperar posições ao longo dos 60 minutos do confronto. O que fez no seu turno de condução, chegando ao quarto posto em que entregou o Mercedes ao seu companheiro de equipa.

Depois Abreu mostrou-se rápido, conseguindo também ganhar terreno ao terceiro classificado, mas acabou por sofrer um furo que o obrigou a rumar à boxes, perdendo bastante tempo. Após a troca de pneus, e quando tentava novamente recuperar posições, viu-se envolvido por um erro de um adversário, danificando o AMG GT3, que condicionou a sua prestação até final, terminando em quinto da categoria Pro-Am.

“Não foi fácil. Mostrámos competitividade, o Miguel realizou um excelente turno e, quando entrei no carro, estava a recuperar para o terceiro, estando optimista de que poderia alcançar o pódio. No entanto, tivemos muito azar, com um furo, e, depois, um outro piloto travou bruscamente e subitamente numa zona onde não era suposto e dei-lhe um toque, o que danificou a frente do nosso carro. O resultado acaba por ser o menos mau”, desabafou no final o piloto madeirense,,

Francisco Abreu mantém esperanças de capitalizar na corrida de hoje a rapidez demonstrada ontem: “Vamos tentar arrancar bem e encontrar um bom ritmo, o que não é fácil com tantos carros em pista. O Miguel esteve também muito forte e penso que poderemos conquistar uma boa classificação”.