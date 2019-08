Motores Francisco Abreu e Miguel Cristóvão defendem liderança em Barcelona Por

Francisco Abreu e Miguel Cristóvão defendem a liderança da categoria Pro-Am nas South European Series que no próximo fim de semana conhecem mais uma jornada, desta vez no circuito da Catalunha-Barcelona.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport espera conseguir um resultado condizente com a sua posição na competição organizada pela Race Ready com o apoio da SRO.

“Vamos muito motivados para Barcelona, onde queremos continuar a desenvolver o bom trabalho que temos feito até agora em conjunto com a Veloso Motorsport. Estamos numa boa posição no campeonato, mas nada está ganho e temos de continuar a evoluir para fazer mais e melhor”, assume Francisco Abreu.

A confiança do piloto madeirense deve-se não só aos resultados conseguidos pela equipa mas também ao conhecimento do traçado catalão: “Esta é uma pista que já conheço, o que ajuda também um pouco, apesar de ter corrido aqui com um carro muito diferente do atual”.

“Vamos ter duas sessões de treino antes de começarmos a qualificação, por isso esperamos chegar ao melhor setup para o traçado catalão, onde temos a convicção de que o nosso Mercedes será muito competitivo. O Miguel já não corre nesta pista há cerca de dez anos, mas estamos confiantes e apostados em ultrapassar todas as dificuldades, de forma a obter um bom resultado”, acrescenta Francisco Abreu.

Na pista catalã a Veloso está também presente com um Porsche Cayman GT4 para Carlos Barbot e Carlos Silva e com um KTM X-Bow GT4 para Francisco Carvalho e Gabriela Correia. “Uma oportunidade de experimentar uma nova competição” para Barbot.

“Tenho vindo a seguir as GT4 South European Series, que tem vindo a crescer ao longo da temporada, tanto em número de participantes como de qualidade. Para além disso, tem uma projeção mediática elevada. É, também, uma competição que tem em atenção os ‘Gentleman Drivers’, como é o nosso caso, o que é importante, dado que nos dá a possibilidade de lutarmos por bons resultados”, refere ainda o piloto de Vila Nova de Gaia.

Mais experiente Francisco Carvalho está com expetativa para uma participação onde vai fazer um pouco de ‘professor’ junto da jovem Gabriela Correia e também descobre o KTM X-Bow: “Será o meu primeiro contacto com o carro, o que será muito importante para a restante época. Esta ronda de Barcelona terá ainda o aliciante de ter como colega de equipa uma representante feminina. É uma piloto que tenho vindo a seguir e que, apesar da sua ainda relativa inexperiência, tem demonstrado um potencial muito interessante”.