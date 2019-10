Motores Primeiros títulos decididos nas GT4 South European Series Por

Miguel Cristóvão e Francisco Abreu fizeram a festa na derradeira prova do fim de semana das GT4 South European Series que se disputaram no Autódromo Internacional do Algarve.

A dupla do Mercedes AMG GT4 da Veloso Motorsport garantiu o título na Pro-AM Cup, enquanto Marmaduke Hall e Edward Moore fizeram o mesmo na GTC Cup.

Não obstante César Machado ocupar a ‘pole-position’, no Ginetta G55, no arranque foi surpreendido por Andy Meyrick e Francisco Abreu, que nos dois Mercedes passaram para a frente da prova, sendo que o outro AMG GT4, da Bullit Racing, tripulado por Callun Macleod, foi obrigado a abandonar com danos no eixo traseiro.

As trocas de pilotos ocorreram com o ‘safety-car’ em pista, e isso acabou por permitir a Miguel Cristóvão emergir como líder após esse período, seguido por Stephan Pattrick, que renderam Meyrick.

Pattrick ainda foi ultrapassado por Mariano Pires, que substituíra Machado no Ginetta verde, mas logo depois o carro britânico foi obrigado a ‘encostar’ com uma jante partida, enquanto Cristóvão ‘caminhou’ para a sua quinta vitória da época e o cetro Pro-AM. Já Meyrick e Pattrick, que se estreavam no campeonato, repetiram o segundo posto da véspera.

No final Francisco Abreu espelhava a sua satisfação com o título conquistado: “É um sentimento fantástico. Todo o trabalho que desenvolvemos ao longo do ano teve agora os seus frutos. Estamos todos de parabéns, a equipa, o Miguel, eu, dado que foi um desafio enorme. É o meu primeiro título nos GT e espero que abra algumas portas para o futuro”.

Na GTC Cup Marmaduke Hall e Edward Moore dominaram os acontecimentos ao serem terceiros da ‘geral’. A dupla da Tockwith Motorsports conquistou assim o troféu para os caros GT4 que perderam homologação. Uma categoria onde a segunda posição foi muito discutida, com Moh Riston e Sarah Moore a levarem a melhor sobre Juan Reina e Alberto Valverde numa batalha de Ginetta G50.

Apesar de contente com o cetro, Marmaduke Hall expressou a sua desilusão pelo facto de ter arrancado das boxes. “Fomos obrigados a lutar para subir lugares na classificação. Senti algumas dificuldades porque, por alguma razão, a luz dentro do carro estava acesa, e estava a ficar cada vez mais escuro e cada vez eu via menos. Porém, o carro estava bom e conseguimos bons tempos por volta”, declarou o britânico no final.

Finalmente na AM Cup o triunfo foi para Freddie Hunt – filho do antigo campeão do Mundo de F1 James Hunt – e para CO Jones, em Aston Martin Vantage GT4, que se impuseram diante de Marcus Fothergill e Dave Benett, em Porsche GT4.