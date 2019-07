Sobe para 38 o número de mortos em deslizamentos de terra na China

O número de mortos em dois deslizamentos de terra ocorridos na semana passada na província de Guizhou, sudeste da China, subiu para 38, enquanto 13 pessoas continuam desaparecidas, informou hoje a imprensa estatal.

A emissora estatal CCTV informou que as operações de resgate continuam, no condado de Shuicheng, onde um deslizamento de terra, na terça-feira passada, enterrou 21 casas.

Onze pessoas foram encontradas com vida e estão a receber tratamento hospitalar.

As autoridades apontaram as fortes chuvas como causa principal do desastre.

Mais de 800 pessoas participam nas operações de resgate e têm vasculhado a área, onde chuvas contínuas e encostas íngremes têm dificultado os esforços de busca.

Num outro incidente, no mesmo dia, uma pessoa morreu, depois de um deslizamento de terras atingir uma vila no condado de Hezhang.