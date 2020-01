Economia “Só quem tem pressa de precipitar fim da legislatura é que quer tudo no primeiro Orçamento” Por

O secretário-geral do PS frisou hoje que este é ainda o primeiro Orçamento de quatro do mandato do Governo e considerou que só quem tem pressa de acabar já com a legislatura pode querer tudo agora.

António Costa deixou esta advertência no encerramento de dois dias de Jornadas Parlamentares do PS, num longo discurso que dedicou à proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020, cuja votação final está prevista para 06 de fevereiro.

Num recado dirigido às forças à esquerda do PS no parlamento, António Costa citou o antigo Presidente da República Jorge Sampaio e referiu que “há mais vida para além deste Orçamento”, acentuando, depois, que este é o primeiro de quatro orçamentos da legislatura.

“Este não é o último, o penúltimo, ou o antepenúltimo orçamento da legislatura, é mesmo o primeiro. Por isso, só quem tem mesmo muita pressa de precipitar o fim da legislatura é que pode querer ter vontade de logo no primeiro orçamento fazer tudo aquilo que se comprometeu fazer ao longo de quatro anos”, afirmou.