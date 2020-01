Motores Porsche Carrera Cup Brasil regressa ao Estoril em junho Por

A Porsche Carrera Cup Brasil ‘ficou cliente’ do Autódromo do Estoril, pois a competição do ‘país irmão’ vai voltar a pisar a pista dos arredores de Lisboa em junho.

O Circuito Fernanda Pires da Silva será o cenário para a terceira etapa ‘Sprint’ e a primeira na vertente ‘Endurance’ da competição organizada por Dener Pires.

No ano passado a visita da Porsche Império Carrera Cup Brasil no Autódromo do Estoril saldou-se por um grande êxito, levando muitos espetadores até ao traçado do concelho de Cascais, num programa que juntou as corridas dos míticos 911 a uma grande animação também fora de pista.

Os promotores da Porsche Carrera Cup Brasil anunciaram a manutenção dos regulamentos técnicos e desportivos da competição, por forma a manterem a igualdade de andamentos, com os 911 GT3 a continuarem a utilizar motorizações de 3.8 e 4.0 litros, divididos pelas classes Carrera Cup e GT3 Cup.

Tal como sucedeu até agora, todos os bólides pertencem à organização, de modo a garantir poucas alterações em termos de set-up, numa temporada que se inicia em Interlagos (São Paulo) a 14 de março, e depois segue para Goiânia (Goiás), Estoril e Velo Cittá, estando ainda por definir mais três circuitos.

No ano passado o a Porsche Carrera Cup Brasil contou com a participação de pilotos portugueses, com destaque para Filipe Albuquerque, que, fazendo dupla com Vítor Batista, protagonizou uma exibição épica que culminou com a vitória nos 500 Km de Interlagos.

Pedro Marreiros também competiu, alinhando nas jornadas do Estoril e de Interlagos, sendo que esta última integrou o programa de corridas de suporte ao Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1.