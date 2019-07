Motores Skywalker Young Guns em alta em Viana do Castelo Por

Os jovens pilotos do programa Skywalker Young Guns estiveram em alta no passado fim de semana em Viana do Castelo, onde se disputou mais uma prova do Campeonato de Portugal de Karting. Só se lamentando as atitudes anti-desportivas de alguns intervenientes.

De Noah Monteiro, que venceu a prova da categoria Cadete, até José Pinheiro, passando por Mariana Machado, Lourenço Monteiro, Rodrigo Seabra e Zdenek Chovanec, todos estiveram em bom plano.

A prova do Clube Automóvel do Minho acabou por ser muito boa para Noah Monteiro, que confirmou o bom andamento ao longo da temporada para vencer a segunda manga de qualificação e a final, numa categoria onde Rodrigo Seabra terminou na quinta posição. Infelizmente João Maria Gouveia perderia a sexta posição depois de ter sido desclassificado por empurrar dois adversários para fora da pista.

Já José Pinheiro, estreante na categoria Juvenil, esteve em plano de evidência, pois chegou a liderar e terminou no último lugar do pódio. Um resultado idêntico ao de Mariana Machado na categoria X30. O que lhe valeu subir ao segundo lugar do campeonato.

Lourenço Monteiro mostrou um grande andamento, e a quinta posição na final não reflete isso mesmo, enquanto Zdenek Chovanec limitou os ‘danos’ com o sexto posto num fim de semana que não lhe correu de feição.

A única nota negativa voltou a ser o comportamento de alguns concorrentes, pais, mecânicos e demais adultos envolvidos na modalidade. Algo que volta a ‘manchar’ a modalidade, à imagem do que infelizmente se vê nas camadas jovens de outros desportos.

Como ‘padrinho’ do programa Skywalker Young Guns, e ciente de que o seu exemplo no automobilismo é sempre o de salutar desportivismo, Tiago Monteiro – que uma semana antes regressou aos triunfos no ‘Mundial’ de Carros de Turismo em Vila Real – não deixou de aproveitar a ocasião para deixar uma mensagem de repúdio pelos episódios lamentáveis ocorridos em Viana do Castelo.

“Antes demais devo enaltecer o trabalho realizado pelos pilotos que integram o nosso porjecto que confirmaram as suas trajectórias de evolução e mantêm um bom andamento. Quanto à atitude do João, infelizmente nada pode justificar uma tão grande falta de respeito e ‘fair-play’ para com os seus colegas”, reiterou o piloto da Honda no WTCR.

Tiago modera o seu tom tendo em conta de que se está a falar de jovens pilotos: “Sabemos que é uma criança de apenas 10 anos mas não podemos aceitar o que aconteceu em pista. Não são esses os valores que passamos aos nossos pilotos, nem tão pouco acreditamos no sucesso com esta postura. No entanto, a sucessão de acontecimentos que se seguiram é igualmente inadmissível”.

“A violência, em qualquer das suas formas, é injustificável e ainda mais grave quando falamos de adultos. As atitudes de pais, mecânicos e demais adultos envolvidos no karting não contribuem para a evolução da modalidade que tanto gostamos”, acrescenta o piloto do Porto que sempre tem pautado a sua carreira profissional por uma grande correção.