Motores Skywalker Young Guns ao ‘ataque’ em Baltar Por

A derradeira prova do Campeonato de Portugal de Karting KIA, que se corre este fim de semana em Baltar, é encarada pelos pilotos da Skywalker Young Guns como a altura de todas as decisões.

Entre as mais importantes decisões para a formação orientada por Tiago Monteiro está a da categoria Cadete, com Rodrigo Seabra e Noah Monteiro no centro das atenções, com o jovem do Porto a liderar apenas com oito pontos e Seabra a ocupar a quinta posição da tabela.

Mas também noutras frentes a Skywalker está envolvida, com José Pinheiro a ocupar a segunda posição na categoria Juvenil, mas matematicamente sem ter hipóteses de chegar ao título, enquanto Mariana Machado e Lourenço Monteiro a querem voltar a subir ao pódio, como já fizeram noutras ocasiões esta época, e Zdenek Chovanec a querer também a sua primeira vitória do ano.

“Foi um ano de muita aprendizagem para estes jovens, com momentos altos e baixos. Para esta prova, que acompanharei à distância (pois está a competir no WTCR na China), espero que todos os pilotos presentes continuem a trabalhar como até agora”, refere Tiago Monteiro.

O mentor da Skywalker Young Guns quer que os pilotos do programa “deem o seu melhor sem hesitações, que respeitem o adversário e tirem o melhor partido do fim de semana. O resto virá por acréscimo. São todos crianças com muito talento e muitas corridas e campeonatos pela frente”, e por isso espera que “encerrem esta etapa com chave de ouro”.