Setor de serviços cresce 0,8% no Brasil em julho

O setor dos serviços do Brasil cresceu 0,8 por cento em julho face ao mês anterior, divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor recuperou assim de um recuo observado em junho de 0,7 por cento.

Na comparação com igual mês do ano passado, o volume de serviços no Brasil avançou 1,8 por cento em julho de 2019, alcançando, assim, a quarta taxa positiva não sequencial do ano.

Para o órgão de pesquisa brasileiro, o resultado de julho já apontava um “ligeiro ganho de dinamismo” face ao primeiro semestre deste ano, quando houve crescimento de 0,6 por cento, mas, principalmente, na comparação com os sete primeiros meses de 2018.

Nos últimos 12 meses, os serviços acumulam um crescimento de 0,9 por cento, mas o instituto de pesquisa do Governo brasileiro frisou que ainda não há trajetória clara de recuperação.

Mesmo com crescimento de 0,8 por cento entre junho e julho de 2019, o maior desde dezembro de 2018, o setor de serviços ainda está 11,8 por cento abaixo do recorde alcançado em maio de 2014 e 1,2 por cento menor que em dezembro do ano passado.

Para Rodrigo Lobo, gerente de pesquisa do IBGE, a queda em relação a dezembro pode ser explicada pelo setor dos transportes, que registou um volume 2,8 por cento menor.

“O transporte de carga, em especial o terrestre, tem uma grande aderência ao setor industrial, que mostra taxas negativas nos últimos três meses”, frisou Lobo.

“Esse resultado é influenciado pela magnitude da queda, além do peso do setor de transportes, que representa 31,25 por cento nos serviços”, acrescentou o pesquisador.

No campo positivo, os serviços prestados às famílias cresceram 1,4 por cento, serviços de informação e comunicação (1 por cento), serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1 por cento) e outros serviços (6 por cento).