Desafio Kumho ‘aponta’ ao Campeonato de Portugal de Ralis

Processo natural de evolução, o Desafio Kumho, que já é um sucesso ao nível dos campeonatos regionais de ralis em Portugal, irá finalmente chegar à competição nacional.

Uma expansão que acontece no terceiro ano de implantação da marca coreana nos ralis no nosso país, e que espelha a ambição do projeto promovido pela ASR Tyres.

Se o ano de arranque, em 2018, ficou marcado pelo sucesso competitivo e de adesão por parte das equipas, 2019 tem-se revelado uma segunda época de consolidação do impacto alcançado nas provas dos campeonatos Norte, Centro e Sul de ralis.

Os títulos em discussão passaram de seis para dez, o número de provas aumentou significativamente e, para além dos resultados de grande relevo, incluindo já várias vitórias à geral, lideranças de campeonatos, presenças constantes nos pódios absolutos e nos Top dez dos ralis já disputados, é de salientar a participação de mais de 50 equipas, distribuídas pelas diversas frentes do Desafio Kumho Portugal 2019.

Este terceiro ano de atividade da competição nos ralis portugueses verá não só a chegada dos pneus coreanos ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), mas também a introdução de algumas alterações nos cinco desafios atuais (Asfalto, Terra, Norte, Centro e Sul).

No CPR o Desafio Kumho Master Portugal será disputado em 8 provas, excluindo apenas o Rali Vinho Madeira, uma vez que a filosofia da ASR Tyres continua a ser a de baixo custo em todos os parâmetros da competição. Daí que esteja apenas reservada aos carros das categorias R2, R3 e RC2N, distribuindo prémios monetários em três competições distintas: Master, que agregará todas as provas e Asfalto e Terra.

“A nossa estratégia de expansão da divulgação da marca Kumho, sendo para nós mais um grande desafio onde provaremos a qualidade dos nossos pneus”, refere Alfonso Salgueiro.

O responsável máximo da ASR Tyres anunciou também que no próximo ano vai introduzir algumas novidades nos ralis nacionai: “Em 2020 vamos colocar nas provas o nosso novo pneu de asfalto, que está já em fase de testes, com estes a prolongarem-se até ao fim do ano, sendo muita a nossa ambição de colocar de colocar os pneus Kumho na luta pelos títulos”.