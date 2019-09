Moçambique/Eleições: Frelimo presta homenagem a mortos em comício

Filipe Nyusi, Presidente da República e candidato da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) a um segundo mandato, homenageou hoje as 10 pessoas que morreram no final de um comício que dirigiu na quarta-feira, no Norte do país.

Nyusi pediu “um minuto de silêncio em homenagem” às vítimas mortais de um movimento desordenado da multidão que tentava sair do Estádio 25 de Junho, na capital provincial de Nampula.

O candidato às eleições de 15 de outubro falava durante um comício em Mogovolas, na província de Nampula, justificando que o trabalho de campanha continuava ali para honrar a população presente.

“Hoje pedimos que, ao longo de todo o país, as manifestações do partido Frelimo não sejam acompanhadas por atividades culturais”, acrescentou.

Apesar de incidentes com multidões não serem incomuns em época de campanha eleitoral, a dimensão do que aconteceu na quarta-feira foi maior, sublinhou.

O secretário-geral da Frelimo ficou na cidade de Nampula para apoiar feridos e famílias das vítimas mortais, referiu Nyusi, ao mesmo tempo que apelou à averiguação do que se passou.

“As autoridades têm que procurar a razão, por que houve esta agitação”, disse.

O Hospital de Nampula anunciou hoje que 14 pessoas permanecem internadas nas enfermarias de ortopedia e cirurgia.

O Ministério do Interior moçambicano anunciou hoje a suspensão do comandante provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Nampula, Joaquim Sive, e a criação de uma comissão de inquérito para investigar as causas do incidente.

“A polícia tudo fará para o esclarecimento do caso e tomará medidas para mitigar o sofrimento das famílias enlutadas, bem como as que contraíram ferimentos”, afirmou Moisés Augusto, diretor de inspeção no Comando Geral da PRM em Nampula.