Sérgio Oliveira ausente do treino do FC Porto

O médio Sérgio Oliveira esteve hoje ausente do treino do FC Porto, devido a lesão, e deverá falhar da receção de sábado ao Vitória de Setúbal, para a segunda jornada da I Liga de futebol.

Sérgio Oliveira tem uma entorse no tornozelo direito, sofrida na derrota por 3-2 com o Krasnodar, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e realizou apenas tratamento, enquanto o médio senegalês Loum efetuou treino condicionado.

O FC Porto, que foi afastado da principal competição europeia de clubes, volta a treinar na quinta-feira, às 10:00, no Olival, numa sessão que será aberta apenas para os meios de comunicação do clube.

Os ‘dragões’, que sofreram duas derrotas consecutivas, recebem no sábado o Vitória de Setúbal, num encontro com início agendado para as 21:30.

No arranque da I Liga, o FC Porto sofreu um desaire por 2-1 no estádio do Gil Vicente, enquanto o Vitória de Setúbal empatou a zero com o Tondela, no Bonfim.