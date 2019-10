Motores Sem a pressão do título João Ramos vai a Portalegre “para lutar pelos lugares cimeiros” Por

João Ramos e Victor Jesus abordam a derradeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno com uma disposição de lutar pela vitória, perdida que foi a possibilidade de discutir o título.

A dupla da Toyota Caetano Motorsport teve de lidar este ano com várias adversidades que acabaram por condicionar os seus objetivos esta época, pelo que na Baja Portalegre 500 o objetivo é despedir-se do campeonato com o melhor resultado possível.

João Ramos conseguiu apenas vencer a única prova que terminou, a Baja TT de Loulé, confirmando a competitividade da Toyota Hilux e da equipa. Agora no próximo fim de semana o piloto de Vila Nova de Gaia quer ter um desempenho que ajude a mitigar a forma como decorreu a temporada.

“Seria impensável não estar presente, mesmo apesar de não estarmos na posição em que gostaríamos de estar”, começa por dizer João Ramos a propósito da sua participação na prova ‘rainha’ do todo-o-terreno nacional.

Ramos diz ainda que “Portalegre é uma prova com um cariz muito especial, e onde” quer estar ao seu “melhor nível e para lutar pelos lugares cimeiros”, até por aqueles que o têm apoiado “durante esta época e merecem” o seu reconhecimento com “o melhor espetáculo”.

O piloto de Gaia espera poder assim fechar da melhor forma um ano que não lhe correu de feição, provando a validade do projeto em que está inserido: “Vai ser o final de uma época atribulada, mas onde mesmo assim percebemos que estivemos no caminho certo, pois sempre que tivemos condições”.

“Lutamos pelas vitórias, mas a estatística não esteve do nosso lado, e a probabilidade de algo ceder quando se compete ao nível em que estamos é sempre mais elevada, o que este ano se verificou com os problemas que tivemos. Em Aragón voltamos a dar provas de competitividade, o que nos deu alguma satisfação, e assim, uma época algo amarga em termos de pontos, consegue ainda ter um travo doce em termos globais”, frisa o piloto da Toyota Caetano Motorsport.

Além do mais João Ramos, “face aos azares ocorridos nesta época”, não tem “grandes contas a fazer”. Como tal vai “encarar a Baja de Portalegre na luta pela vitória do evento FIA, sem pensar no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno”.

“Portalegre é uma prova bastante longa, e onde a gestão de esforço, quer técnico quer físico faz parte da estratégia, mas não temos muito a perder, e assim vamos principalmente divertirmo-nos, mas sempre com o objetivo de lutar pela vitória. Sem pressão de resultados acho que temos a receita para um fim-de-semana muito interessante em perspetiva”, conclui o piloto de Vila Nova de Gaia.