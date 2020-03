Motores João Ramos no Alentejo empenhado em “dosear o andamento” Por

João Ramos e Victor Jesus prosseguem a sua campanha no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno| AM 48 apostados em obter um bom resultado na Baja ACP Santiago do Cacém/Grândola.

A dupla da Toyota Caetano Motorsport não foi feliz no primeiro evento do ano, pelo que no Alto Alentejo está apostada em concretizar o seu objetivo, procurando ultrapassar uma falha mecânica na na prova que teve lugar em Beja.

No primeiro evento do ano detetou-se uma falha de construção na caixa da direção assistida da Toyota Hilux, facto prontamente assumido pelo fornecedor do equipamento, que era totalmente novo.

Face às novas regras de nomeação de provas e de um resultado não contar para o somatório final, a João Ramos não resta outra alternativa senão procurar mitigar o prejuízo, pois o percalço afasta-o mais da discussão do título.

Como o piloto de Gaia não quer voltar a ficar ‘em branco’ a tática a adotar para a prova deste fim de semana é clara: “É fundamental que siga uma estratégia que em última instância nos obrigue em certos momentos a dosear o nosso andamento para mitigar riscos de desistências, pois sem pontuar logo na primeira prova ficamos numa posição mais complicada”.

“É muito bom perceber que parte do público e de todos os que nos acompanham continuam a apoiar-nos e a dar motivação para o projeto, independentemente dos percalços que nos foram surgindo”, sublinha também João Ramos.

Para o piloto da Toyota Caetano Motortsport “é difícil aceitar” que perdeu “pontos preciosos devido a algo para o qual” era impotente para resolver. E acentua: “Agora é continuar em frente e dar o nosso melhor. Mas estamos efetivamente mais limitados quanto aos riscos que podemos correr”.

A Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola tem início no sábado, no concelho de Grândola, com um total de 114 km ao cronómetro, repartidos entre o prólogo (4 km), o Setor Seletivo 1 (60 km) e o Setor Seletivo 2 (50 km). No domingo, já no concelho de Santiago do Cacém, o terceiro e último Setor Seletivo tem a extensão de 140 km.