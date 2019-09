Seleção feminina de ténis de mesa apurada para a final do Europeu de equipas

A seleção portuguesa feminina de ténis de mesa apurou-se hoje para a final do Europeu por equipas, que decorre em Nantes, França, ao derrotar nas meias-finais a Hungria por 3-1.

Portugal, que já tinha alcançado um feito inédito ao apurar-se para as meias-finais, vai agora dispcutir no domingo o título com a Roménia, que derrotou a Polónia por idênticos 3-1.

A equipa lusa, atual 26.ª do ‘ranking’ europeu, chegou rapidamente aos 2-0, através de Fu Yu, que derrotou Dora Madarasz por 3-0 (11-9, 11-5 e 11-9) e de Jieni Shao, que bateu Georgina Pota por 3-1 (11-7, 7-11, m11-9 e 11-9).

As húngaras ainda reduziram, quando Szandra Pergel derrotou Leila Oliveira por 3-1 (11-13, 11-5, 11-7 e 11-8), mas Fu Yu fechou o encontro favorável a Portugal, ao vencer Georgina Pota por 3-1 (11-9, 11-4, 7-11 e 11-4).

Além da equipa feminina, Portugal está igualmente apurado para as meias-finais por equipas masculinas, defrontando ainda hoje a Suécia.