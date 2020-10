Desporto Seleção empata sem golos em França Por

Portugal empatou sem golos com a França, em jogo do Grupo 3 da terceira jornada da Liga das Nações de futebol.

No regresso ao Stade de France, quatro anos depois da conquista do Europeu, Portugal não marcou mas também não sofreu, obtendo um resultado animador nas contas para o apuramento.

No mítico estádio para Portugal, onde Éder deu a glória suprema ao futebol luso, em 2016, desta feita ninguém conseguiu mexer o marcador.

O jogo decorreu perante 1.000 espetadores, uma vez que essa é a assistência permitida, devido à pandemia de covid-19, em França.

Com este empate, Portugal, que tem melhor diferença de golos (6-1 contra 5-2) do que a França, mantém a liderança do agrupamento, com os mesmos sete pontos dos gauleses.

Neste domingo, para o mesmo grupo, a Croácia bateu a Suécia por 2-1, e é terceira, com três pontos somados.