Seis barras fechadas e três condicionadas devido à agitação marítima

Seis barras marítimas estão hoje fechadas a toda a navegação e outras três estão condicionadas devido à previsão de ondulação forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As barras de Caminha, Esposende, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e São Martinho do Porto estão hoje fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, a barra de Viana do Castelo está condicionada, encontrando-se apenas encerrada a embarcações com comprimento inferior a 30 metros.

As barras marítimas de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para sexta-feira um aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa devido à previsão de agitação marítima forte entre as 12:00 e as 21:00.

De acordo com o IPMA, a agitação marítima na costa ocidental deverá ter altura significativa de 5 a 7 metros, e temporariamente a norte do Cabo Raso, 7 a 8 metros durante a tarde e início da noite, e altura máxima que poderá atingir 15 metros.

O mau tempo que vai afetar o continente na sexta-feira deve-se aos efeitos da depressão “Helena”, centrada a noroeste do golfo de Biscaia.