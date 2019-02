Desporto Administrador financeiro do Benfica quer Lage “por muitos e bons anos” Por

Domingos Soares Oliveira considera que Bruno Lage poderá permanecer no comando técnico das águias por “muitos e bons anos”. O responsável pelas finanças encarnadas concedeu uma entrevista ao jornal A Bola onde falou também sobre João Félix, o jovem que tem “todos os clubes” na sua pista. Ainda assim, o administrador financeiro da SAD do Benfica espera que Félix fique na Luz.

Desde logo, o administrador financeiro falou dos primeiros tempos de Bruno Lage no comando técnico da equipa principal.

“Se as coisas se mantiverem como estão, e não é apenas do ponto de vista dos resultados, mas da adesão ao que é a estratégia do Benfica, penso que Bruno Lage é o homem para poder estar muitos e bons anos no Benfica, tenhamos nós condições para conseguir segurá-lo.”

Depois, o administrador financeiro da SAD benfiquista falou também sobre João Félix, jogador que tem estado em destaque na Luz.

“Espero, no bom sentido, que essa cláusula não venha a ser exercida, porque a nossa prioridade é reter talento e não fazer as vendas que tivemos de fazer no passado”, salientou Domingos Soares Oliveira, em entrevista ao jornal A Bola, lembrando a cláusula de 120 milhões de euros de João Félix.

O diretor benfiquista diz que João Félix tem “um valor que é inquestionável” sendo “um talento raro”.

“Os clubes andam todos em cima dele” e Domingos Soares Oliveira sustenta que o clube da Luz “não” tem capacidade que “permita viver sem venda de jogadores”, uma vez que “a venda de jogadores permite aumentar a receita e aumentar a capacidade de retenção de talento”.

Nesta entrevista ao jornal A Bola, o administrador da SAD encarnada salientou ainda que o Benfica pretende “limitar o número de jogadores sob contrato”.

De resto, Domingos Soares Oliveira explica que Bruno Lage “deu indicações claras de que prefere ter um plantel mais pequeno em vez de 28, 29 ou 30 jogadores”.