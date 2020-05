Economia “Sei que é impopular dizer isto” mas banca está a “amortecer bastante o impacto desta crise” Por

Pedro Siza Vieira considera que a banca não pode ser responsabilizada pelas dificuldades causadas pela pandemia e afirma que os próximos tempos serão melhores para o sector empresarial

O Ministro do Estado e da Economia concedeu uma entrevista ao podcast ‘Política com Palavra’ do Partido Socialista (PS) e falou sobre a demora da chegada do dinheiro das linhas de crédito às empresas.

Segundo Siza Vieira, a banca não pode ser responsabilizada pelas dificuldades e assegura que nos próximos tempos que a tendência irá melhorar, ou seja, que chegará mais dinheiro ao sector empresarial.

“Sei que é impopular dizer isto, que há muitas queixas, mas neste momento o sistema bancário no seu conjunto está a ajudar a amortecer o impacto da crise, o que não se verificou há 10 anos”, afirmou o Ministro da Economia.

Apesar de reconhecer a dificuldade na resolução dos processos, Siza Vieira reconhece um comportamento “diferente de há dez anos atrás”, fazendo alusão à última crise financeira em que, segundo o próprio, “foi muito difícil assegurar o fluxo de tratamento dos processos”.

No entanto, o ministro considera que, apesar das várias queixas”, que a banca está a amortecer o impacto da pandemia da covid-19.

Questionado sobre a TAP, Siza Vieira acha que é “inevitável” que o Estado passe a ter o controlo da empresa aérea.

“Acho que é inevitável e está a acontecer em todo o lado. Onde isso tem acontecido, tem havido um acréscimo do poder de controlo dos Estados sobre as empresas”, comentou, acrescentando que é a favor da entrada do Estado na capital de algumas empresas.