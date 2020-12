Economia Restaurantes e festivais vão “voltar em força mais cedo do que tarde”, diz ministro Por

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, manifestou-se confiante de que, “mais cedo do que tarde”, as pessoas poderão voltar a ir a restaurantes, frequentar festivais de música, participar em festas e até mesmo viajar.

“Essas coisas vão voltar em força”, afirmou o governante, numa sessão de perguntas e respostas na Web Summit, que hoje arrancou.

A pandemia de covid-19 alterou as rotinas e “algumas coisas vão ficar connosco”, mas as “boas notícias” recentes sobre as vacinas vão permitir relançar a “procura reprimida”.

“As pessoas estão desejosas para ir a restaurantes, voltar a viajar, ir a festas, festivais de música. Essas coisas vão voltar em força provavelmente, tendo em conta as boas notícias que estamos a ter sobre as vacinas, mais cedo do que tarde”, insistiu Siza Vieira.

A crise provocada pela covid-19 foi desvalorizada pelo ministro da Economia, que salientou que o desemprego é “significativamente mais baixo do que se esperava no início da pandemia”.

“Temos agora mais pessoas empregadas em outubro do que em setembro e agosto”, reforçou o governante.

“Apesar de um número significativo de pessoas ter perdido o emprego, é verdade que a maioria da população manteve-se empregada e as poupanças estão a aumentar porque não estão a gastar tanto”, concluiu Siza Vieira.