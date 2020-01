Motores Segundo dia de mudanças no Rali Dakar Por

Giniel de Villiers e Ross Branch foram os heróis do dia no 42º Rali Dakar, marcado também pelo atraso de Fernando Alonso, que em princípio irá arredar o bicampeão do Mundo de Fórmula 1 de um top dez nos automóveis.

Apesar da vitória na etapa do sul-africano da Toyota na competição dos carros, foi Orlando Terranova que ascendeu ao comando da classificação, que nas motos pertence a Sam Sunderland, pois o argentino da X-Raid e o britânico da KTM estiveram em bom plano.

Quem esteve bem foi Pedro Bianchi Prata, segundo nos SSV no banco do lado de Conrad Rautenbach, numa tirada onde Paulo Gonçalves voltou a ser o melhor dos ‘motards’ portugueses, repetindo o resultado da véspera.

Fique com as melhores imagens do dia.