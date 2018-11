Motores Sebastien Ogier testou com a Citroën no Algarve Por

Tal como prometido Sebastien Ogier já começou a trabalhar com a Citroën na preparação para a próxima temporada mundial de ralis, tendo-se deslocado a Portugal para esse efeito.

O Campeão do Mundo tripulou pela primeira pela primeira vez com o C3 WRC nas estradas de terra do Algarve, onde a equipa dirigida por Pierre Budar se encontra para vários dias de testes.

Estes ensaios no sul de Portugal iniciaram-se terça-feira, com Sebastien Ogier e o seu navegador, Julien Ingrassia, a realizarem vários quilómetros com o Citroën C3 WRC, antes de serem rendidos esta quinta-feira por Esapekka Lappi e Janne Ferm, novos ‘recrutas’ da marca do ‘double chevron’ vindos da rival Toyota.ns quilómetros com o carro.