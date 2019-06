Motores Sebastien Ogier pessimista para a Sardenha Por

Sebastien Ogier não parece muito otimista em relação às suas possibilidades de vitória no Rali da Sardenha, que no final desta semana se disputa naquela ilha italiana do Mediterrâneo.

O Campeão do Mundo terá de ir a ‘abrir’ a estrada, depois de se ter mantido na liderança do campeonato após o Rali de Portugal, algo que não desejava, depois do seu rival ter ‘levantado o pé’ na Power Stage da prova lusa do WRC.

Ogier vê o facto de ir a ‘limpar a estrada’ na primeira etapa (sexta-feira) na Sardenha como uma grande desvantagem, e já quase que admite a derrota na prova transalpina: “Iir em primeiro na Sardenha equivale quase a fazer uma cruz sobre a vitória quase de entrada, já que o fenómeno da limpeza em pisos de terra é muito importante”.

“Embora a meteorologia possa inverter a tendência, como foi o caso no ano passado, não parece que a chuva vá cair. Espero por isso um fim de semana difícil, e faremos contas no final. Isto apesar do C3 WRC ter progredido nos últimos tempos e eu ter tido boas sensações com ele em Portugal. O nosso desempenho no primeiro dia voltará mais uma vez a condicionar o nosso resultado final”, considera o piloto de Gap.

O chefe da Citroën também sente alguma apreensão, mas confia nas capacidades de Ogier para ‘dar a volta’ ao problema de ‘abrir’ a estrada na sexta-feira: “Este rali constitui sempre um grande desafio para mecânicas e homens. Ainda o será mais para Sebastien e Julien (Ingrassia, o co-piloto), obrigados novamente a ‘limpar’ as especiais para os concorrentes seguintes no primeiro dia, num terreno onde esse fenómeno é ainda mais pronunciado que em Portugal”.

“Conhecemos ainda assim o seu talento e a sua combatividade. Eles vão fazer tudo para tirar o melhor partido desta posição de partida claramente desvantajosa, já que os testes antes de Portugal permitiram otimizar ainda o C3 WRC, e isso será verificado em corrida, mesmo se isso é difícil de demonstrar”, acrescenta Pierre Budar.