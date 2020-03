Motores Sebastien Ogier lidera o Rali do México Por

Sebastien Ogier assumiu a liderança do Rali do México a meio da primeira etapa, que ontem se concluiu.

O francês da Toyota, que se revelou o mais rápido na secção matinal da tirada de sexta-feira, marcada por problemas dos pilotos da Hyundai, nomeadamente do primeiro líder Thierry Neuville e do campeão do Mundo Ott Tanak.

Uma saída de estrada durante a manhã comprometeu a prova do estónio, enquanto o belga, que descera para a terceira posição nessa altura, viu o motor do seu i20 WRC ceder, sendo forçado a abandonar.

Isto deixou Elfyn Evans e Teemu Suninen como os principais opositores a Ogoer na frente do rali, até porque Dani Sordo perdeu vários minutos na sequência de problemas de radiador no seu Hyundai.

O finlandês da M-Sport Ford terminaria a etapa na segunda posição, com cerca de 20 segundos de vantagem sobre Evans, no segundo Toyota, enquanto Tanak perdia 40 segundos, não apenas devido à saída de estrada, mas também devido a problemas mecânicos, descendo para a quarta posição.

A cerca de um segundo do estónio da Hyundai Kalle Rovanpera completou o top cinco no final deste segundo dia, marcado também pelo abandono de Esapekka Lappi, cujo Ford Fiesta RS WRC ardeu por completo na segunda passagem pelo troço de El Chocolate.

Classificação após a 12ª PE

1º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) 1h23m09,2s

2º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 13,2s

3º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) + 33,2s

4º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai) + 33,4s

5º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 35,7s

6º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 1m16,8s

7º Pontus Tidemand/Patrik Barth (Skoda) + 4m16,7s

8º Nikolay Gryazin/Yevgeny Fedorov (Hyundai)) + 5m07,8s

9º Marco Bulacia/Giovanni Bernachini (Citroën) + 5m54,3s

10º Emilio Andres-Fernandez/Rúben Garcia (Skoda) + 8m39,8s