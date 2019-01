Motores Sebastien Loeb ‘vinga-se’ na oitava etapa do ‘Dakar’ Por

Apesar de já estar afastado da luta pela vitória na competição de automóveis do Rali Dakar 2019, Sebastien Loeb venceu a oitava etapa da prova, que hoje ligou San Juan de Marcona a Pisco, no Peru.

O piloto francês completou a especial de 345 quilómetros em menos 7m27s do que Nasser Al-Attiyah, e com isso ultrapassou Stéphane Peterhansel na classificação geral, que o piloto do Qatar continua a liderar.

Peterhansel perdeu quase 53 minutos para Loeb, o que o fez descer para a quarta posição, atrás do seu companheiro de equipa Nani Roma, apesar do espanhol da X-Raid não ter ido além do quinto tempo, atrás do polaco Jakub Przygonski e de Giniel de Villiers, na segunda Toyota Hilux Overdrive oficial.

Al-Attiyah, que adimitiu ter “atacado bem”, lidera agora com mais 46 minutos sobre Roma, enquanto Loeb está a apenas 16 segundos do espanhol, e agora bem longe de Peterhansel, que ficou atolado nas dunas em duas ocasiões.

Já o português Filipe Palmeiro, que ‘navega’ Boris Girafulic, foi 12º na etapa, a bordo do Mini 4All Racing da X-Raid # 321 do piloto chileno.

Classificação após a 8 ª etapa

1º Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota) 29h15m50s

2º Nani Roma/Alex Haro (Mini) + 46m29s

3º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Peugeot) + 46m45s

4º Stéphane Peterhansel/David Castera (Mini) + 53m30s

5º Cyril Despres/Jean-Paul Cottret (Mini) + 2h15m27s

6º Jakub Przygonski/Tom Colsoul (Mini) + 2h19m50s

7º Martin Prokop/Jan Tomanek (Ford) + 2h56m07s

8º Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Mini) + 3h54m57

9º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Mini) + 6h42m15s

10º Giniel de Villiers/Dir Von Zitzewitz (Toyota) + 7h01m01s