Fórmula 1 Sebastian Vettel diz que respeitou as ordens de equipa na Rússia

Sebastian Vettel considera que não traiu o seu companheiro de equipa no arranque para o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1, quando assumiu o comando após a largada.

Antes da prova a estratégia da Ferrari foi discutida, que permitira ao alemão beneficiar do ‘cone de aspiração’ de Charles Leclerc, que largada da ‘pole position’.

Vettel ganhou a liderança antes da travagem para a primeira curva do Circuito de Sochi, para grande indignação do monegasco, enquanto o engenheiro de corrida do germânico lhe dava instruções para não deixar passar o monegasco em pista.

“Em regra geral queríamos só ficar à frente dos Mercedes”, justificou Sebastian Vettel, enfatizando: “Fiz uma partida melhore que a de Lewis Hamilton e fiquei rapidamente na frente. Aproveitei um bom arranque e penso que respeitei a minha parte do acordo. Depois senti-me à vontade e pude consolidar o meu avanço”.

O alemão não quis esplanar muito a questão da tática de ficar na frente de Leclerc, mas referiu: “Não percebi o conselho da equipa (a pedir-me para voltar a segundo). Tentei apenas fazer a minha corrida. Quanto a saber a razão ou não, isso será debatido internamente”.

Posteriormente Charles Leclerc veio a público garantir que não havia qualquer problema com o seu companheiro de equipa, que acabaria eventualmente por abandonar com problemas elétricos no SF90 # 5. Pelo que a questão deixou um pouco de fazer sentido após a corrida, mas não na primeira metade. Desta vez o monegasco moderou a sua atitude em contraste com o que sucedeu em Singapura.