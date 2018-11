“Se calhar 50 deputados bastam. Sempre envergonham menos o país”, diz André Ventura

Os casos que envolvem os deputados José Silvano (alegadas falsas presenças no Parlamento) e Isabel Moreira (que pintava as unhas em pleno debate do Orçamento do Estado) suscitam duram críticas de André Ventura. E levam o promotor do partido CHEGA a agitar uma bandeira do seu programa: reduzir o número de parlamentares. “Se calhar, 50 deputados bastam. Sempre envergonham menos o país…”, salienta.